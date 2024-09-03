Bolu Dağı Tüneli'nde Çalışmalar Tamamlanıyor

Bolu Dağı Tüneli'ndeki Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'ndeki uzatma çalışmalarının bu pazar günü tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Otoyolu üzerindeki tünelin Ankara-İstanbul yönündeki kısmında gerçekleştirilen çalışmalarda muhtemel bir aksilik yaşanmadığı takdirde, tamamlanma tarihinin 19 Eylül’den 10 gün öne çekileceğini belirtti.

Çalışmalar Hakkında Bilgiler

Bakan Uraloğlu, tünelde 2022 yılında meydana gelen heyelan sonrasında her iki tüpün uzatılmasına karar verildiğini hatırlattı. Uraloğlu, ilk sırada İstanbul-Ankara yönündeki kısımda başlatılan çalışmaların, geçen yıl 90 metre uzatılarak hizmete açıldığını vurguladı.

Uraloğlu, uzatma çalışmalarının ikinci aşaması kapsamında 31 Temmuz’da Ankara-İstanbul yönünde çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekledi. İstanbul istikametinin kapalı olmasından dolayı alternatif güzergahlar kullanıldığını belirten Uraloğlu, trafik yoğunluğunun 3-4 saate kadar uzandığını ifade etti.

Hedeflenen Tamamlanma Tarihi

Bakan Uraloğlu, uzatma çalışmalarını zamanında tamamlamayı planladıklarını, bu süreci yakından takip ettiklerini de kaydetti. Uraloğlu, "Bu hafta sonundan itibaren trafik normal akışına dönecek. Eğer bir aksilik olmazsa, çalışmalarımızı 19 Eylül tarihine kalmadan, 40 gün içerisinde tamamlamayı umuyoruz. Hedefimiz pazar günü tamamlamaktır," dedi.