Borca Batık Şirketlere 2026'ya Kadar Süre Uzatımı

Sermaye Kaybı Olan Şirketler İçin Yeni Düzenleme

Türkiye'de sermaye kaybı yaşayan veya borca batık durumda olan şirketlere yönelik önemli bir düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Süre: 1 Ocak 2026

Bu tebliğ ile birlikte, yabancı para cinsi yükümlülüklerden kaynaklanan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerin hesaplamalarda göz önüne alınmaması süresi 1 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı. Daha önce bu süre 1 Ocak 2025 olarak belirlenmişti.

Detaylar Neler?

Söz konusu düzenleme kapsamında, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden kaynaklı kur farkı zararları ile 2020 ve 2021 yıllarına ait kiralama, amortisman ve personel giderlerinin toplamının yarısının hesaplamalarda dikkate alınmaması sağlanıyor. Bu sayede şirketlerin borç yüklerini hafifletmesi ve finansal sürdürülebilirliğini sağlaması hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin, ekonomik zorluklar yaşayan şirketler için bir nefes alma imkanı sunması bekleniyor. Şirketlerin, bu süreçte alacakları tedbirlerle borçlarını yeniden yapılandırmaları ve finansal durumlarını iyileştirmeleri amaçlanıyor.