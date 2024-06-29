Borçluları feraha çıkaran karar! Kara listede olanı beyaz listeye alan fırsat!

Bayramdan sonra yoğun bir çalışma temposuna giren Meclis, sicil affı düzenlemesini ele aldı. Yüksek enflasyon ve düşük gelirler sebebiyle maddi zorluk yaşayan birçok kişi için sicil affı büyük bir umut ışığı oldu.





SİCİL AFFI NEDİR?

Sicil affı, kredi veya kredi kartı borcu olan bireylerin kara listeden çıkarılmasına olanak tanıyan bir düzenlemedir. Bu düzenleme sayesinde borçlu vatandaşlar, kara listeden çıkarak borçlarını taksitlerle ödeme şansını elde edecekler.

Sicil affı, hem borçlu kişiler hem de bankalar açısından büyük bir önem arz ediyor. Kara listede bulunan borçlular, bu düzenleme ile borçlarını ödemeye teşvik edilmiş olacaklar.

SİCİL AFFI VE BORÇ KAPATMA KREDİSİ İMKANI

Meclis'te görüşülen torba yasa tasarısının bir parçası olan sicil affı düzenlemesi yakında yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu düzenleme ile borçlu vatandaşlar kara listeden çıkarılarak finansal olarak rahatlayacaklar.

Ayrıca, henüz kara listeye girmemiş olanlara devlet destekli borç kapatma kredisi imkanı sunulacak. Ziraat Bankası'nın sağlayacağı bu kredi ile vatandaşlar, düşük faiz oranları ve uzun vadelerle borçlarını kolayca kapatma fırsatı bulacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sicil affı ve borç kapatma kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, kimlik, gelir belgesi ve mevcut borçlarını belgeleyen dökümanları sunmaları gerekmektedir. Başvurular, Ziraat Bankası şubeleri, resmi web sitesi ya da mobil uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.