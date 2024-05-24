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Borcu olanlar buraya! Tüm borçlar o tarihte silinecek

TBMM, borçlu vatandaşlar için sevindirici bir haber yayınladı. Belirtilen tarihten sonra borçlar affedilecek. Cumhurbaşkanı, borç ödeme kredisini onayladı.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:46
Borcu olanlar buraya! Tüm borçlar o tarihte silinecek

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, özellikle kredi ve kredi kartı borçlarından dolayı zor durumda olan vatandaşları etkiledi. Artan faiz oranları nedeniyle borçlarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için TBMM’den olumlu bir haber geldi. 

Yeni çıkarılacak sicil affı yasası ile vatandaşların üzerindeki finansal yük hafifletilecek. Bu yeni yasal düzenleme, düşük faizli borç kapatma kredisi ve sicil affını içerecek. Cumhurbaşkanı’nın onayıyla, borç kapatma kredisi miktarı ve kullanım tarihi belirlendi. Borçlu vatandaşlar, borç kapatma veya borç transfer kredisi kullanarak borçlarını birleştirip, uygun ödeme planları ile ödemelerini yapabilecekler. Borç kapatma kredisi ve sicil affı hakkında daha fazla bilgiyi ilgili haberimizde bulabilirsiniz.

torba yasası

YENİ YASAL DÜZENLEME İLE KREDİ SİCİL AFFI YOLDA 

Türkiye’deki son iki yıllık ekonomik durgunluk, birçok insanın banka kredilerini ve kredi kartı borçlarını ödeyememesine yol açtı. Giderek artan ekonomik zorluklar, vatandaşların kredi sicillerini de olumsuz yönde etkiledi ve pek çok kişi bankaların kara listesine girdi. 

Ancak TBMM’den gelen iyi haberle birlikte, yeni bir torba yasa tasarısıyla milyonlarca vatandaş için kredi sicil affı umudu doğdu. Eğer Meclis’te kabul edilirse, bu yasa tasarısı bankaların kara listesindeki vatandaşlara ödeme kolaylıkları sunacak ve kara listeden çıkma imkanı tanıyacak.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN ONAYLANAN BORÇ KAPATMA KREDİSİ 

Borçlu vatandaşlar için sevindirici bir diğer gelişme, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan borç kapatma kredisidir. Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları için borç kapatma kredisi imkanı sunulacak. 

İlk aşamada, borç kapatma kredisi miktarı 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Devlet bankaları tarafından verilecek olan borç kapatma kredisi, 24 ay vade ile sağlanacak.

DEVLET DESTEKLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİNİN KOŞULLARI 

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan devlet destekli borç kapatma kredisi, belirli koşullar altında verilecektir. 100.000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’a başvuruda bulunabilecekler. 

Başvuru koşulları arasında, diğer bankalardaki borçların kamu bankalarında tek bir hesap altında toplanması gerekmektedir. Ayrıca, düzenli bir gelire sahip olmak da başvuru için gereken diğer bir koşuldur. 18 yaşını geçmiş herkes, kamu bankalarına borç kapatma kredisi için başvuruda bulunabilecektir.

borç kapatma

KREDİ SİCİL AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? 

Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle borçsuz vatandaş sayısı azaldı. Bu yüzden milyonlarca insanın gözü, TBMM’deki torba yasa tasarısında. 

Sicil affını da içeren bu yasa tasarısının ne zaman Meclis’ten geçeceği büyük bir merak konusu. Kurban Bayramı’ndan önce sicil affı yasasının TBMM’de onaylanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sicil affı yürürlüğe girdikten sonra, vatandaşlar borç kapatma kredisi için de başvuruda bulunabilecekler.

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