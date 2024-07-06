Borcunu kapatan borçlulara flaş uyarı! 5 yıl detayını bilmeyen eyvah eyvah diyecek

Farklı bankalardan kredi alanların dikkatine! Kredilerden kaynaklı tüm borçlar kapatıldıktan sonra ne oluyor? Bankalarda yeni bir sayfa açmak için gerekli süre 5 yıl mı?

Bankalar borcu olanların sıklıkla merak ettiği konulardan birisi, borç tamamlandıktan ne kadar süre sonra tekrar kredilendirmelerin düzeldiğidir. Takibe düşen tüm kredi borçları kapatıldıktan sonra bankada yeni bir süreç başlar ve bu süreçte kişinin kredilendirmeleri yeniden değerlendirilir. Sicilin temizlenmesi ve bankada yeniden eski güvenin oluşabilmesi için ise belirli bir süreyi gözden çıkarmak gerekir.





Bankalardan kullanılan kredilerin tek bir kalemde toplu olarak kapatılması sicilin temizlenmesi için yeterli değildir. Sicilin tamamen temizlenmesi ve yeniden temiz bir portföy oluşturmak için en az 5 yıl süre geçmesi gerekiyor. Yani, diyelim ki borçlarınızı düzenli ödemediniz ve kredi notunuzu düşürerek takibe alındınız, bu süreçte borcunuzun tamamını kapattıktan sonra kredi notunuzun düzelmeye başlaması minimum 6 ay sürecektir. Ki buna da düzelmek denemez! Bu 6 aylık süreçte yeniden yalnızca kredi notu oluşur ve kredi çekebilecek aralığa gelmesi, bankanın yeniden kredi kartı verecek kadar güvenmesi gibi kriterler yaklaşık 5 yıl sürecektir.

5 yıllık sürenin tamamlanmasının ardından tekrardan limit yükseltme, yüksek tutarlı kredi çekme ve kredi kartı başvuruları artık yapılabilir.

Merkez Bankası tarafından kara listeye alınma süreci ise 90 gün boyunca ödeme yapılmaması durumunda meydana gelir. Bu durumda banka, yasal işlem başlatır. Bu süreç yalnızca takibe alınmış borçlar için geçerli olurken, yine ödeme yapmadan kurtulmak mümkün değildir.