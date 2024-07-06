Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borcunu kapatan borçlulara flaş uyarı! 5 yıl detayını bilmeyen eyvah eyvah diyecek

Farklı farklı bankalardan kredi çekip ödeyemediyseniz yandınız! En az 5 yıl süreyle hiçbir bankadan kredi, kredi kartı ve nakit avans alamayacaksınız...

Yayın Tarihi: 06.07.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 19:58
Borcunu kapatan borçlulara flaş uyarı! 5 yıl detayını bilmeyen eyvah eyvah diyecek

Farklı bankalardan kredi alanların dikkatine! Kredilerden kaynaklı tüm borçlar kapatıldıktan sonra ne oluyor? Bankalarda yeni bir sayfa açmak için gerekli süre 5 yıl mı? 

Bankalar borcu olanların sıklıkla merak ettiği konulardan birisi, borç tamamlandıktan ne kadar süre sonra tekrar kredilendirmelerin düzeldiğidir. Takibe düşen tüm kredi borçları kapatıldıktan sonra bankada yeni bir süreç başlar ve bu süreçte kişinin kredilendirmeleri yeniden değerlendirilir. Sicilin temizlenmesi ve bankada yeniden eski güvenin oluşabilmesi için ise belirli bir süreyi gözden çıkarmak gerekir. 

kredilendirme

Bankalardan kullanılan kredilerin tek bir kalemde toplu olarak kapatılması sicilin temizlenmesi için yeterli değildir. Sicilin tamamen temizlenmesi ve yeniden temiz bir portföy oluşturmak için en az 5 yıl süre geçmesi gerekiyor. Yani, diyelim ki borçlarınızı düzenli ödemediniz ve kredi notunuzu düşürerek takibe alındınız, bu süreçte borcunuzun tamamını kapattıktan sonra kredi notunuzun düzelmeye başlaması minimum 6 ay sürecektir. Ki buna da düzelmek denemez! Bu 6 aylık süreçte yeniden yalnızca kredi notu oluşur ve kredi çekebilecek aralığa gelmesi, bankanın yeniden kredi kartı verecek kadar güvenmesi gibi kriterler yaklaşık 5 yıl sürecektir. 

5 yıllık sürenin tamamlanmasının ardından tekrardan limit yükseltme, yüksek tutarlı kredi çekme ve kredi kartı başvuruları artık yapılabilir. 

Merkez Bankası tarafından kara listeye alınma süreci ise 90 gün boyunca ödeme yapılmaması durumunda meydana gelir. Bu durumda banka, yasal işlem başlatır. Bu süreç yalnızca takibe alınmış borçlar için geçerli olurken, yine ödeme yapmadan kurtulmak mümkün değildir. 

İLGİLİ HABERLER

Tam bir C vitamini deposu! Üstelik kilosu 5 TL: Tüm hastalıklara meydan okuyor

4A emeklisinin talihi döndü! O tarihten sonra 33.000 TL tek seferlik ödeme müjdelendi

Fatura desteği açıklandı! Temmuz'da 225 TL- 450 TL ödenecek!

Garanti Bankası borçları tak diye sıfırlayacak! Bu kredi kampanyasına kimse hayır diyemeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

4A emeklisinin talihi döndü! O tarihten sonra 33.000 TL tek seferlik ödeme müjdelendi

Borcunu kapatan borçlulara flaş uyarı! 5 yıl detayını bilmeyen eyvah eyvah diyecek

Tam bir C vitamini deposu! Üstelik kilosu 5 TL: Tüm hastalıklara meydan okuyor

Bankalardan emeklilere promosyon kıyağı! Rakamı duyan o bankanın şubesine koşacak

Arabası 10 yaşından büyük olanlar oh çekecek! 81 ilde geçerli olacak

Beklenmedik fırsat ayağınıza geldi: Kamu bankasından sürpriz 1000 TL kazanacaksınız

Bu köftenin içinde gram et yok! Etsiz köftenin lezzeti damakları şenlendirecek

Türk kahvesinin bayatlamasını önlüyor! İçine birkaç tane atın, lezzetin tadına varın

Fatura desteği açıklandı! Temmuz'da 225 TL- 450 TL ödenecek!

Opel o modelinde bomba gibi indirim yaptı! Aylık 16 bin TL ödeyen anahtarı kapacak

ŞOK'a giden serinleyecek! O üründe fiyat dibin dibine düştü: Bugün giden eli boş dönmeyecek

Garanti Bankası borçları tak diye sıfırlayacak! Bu kredi kampanyasına kimse hayır diyemeyecek