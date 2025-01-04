Borsa, Altın ve Dolar Haftayı Kazançla Kapattı

Borsa İstanbul ve Yatırım Araçları Kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,50 değer kazancıyla 10.075,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.780,73 ve en yüksek 10.097,08 puanı gördü. Aynı dönemde, Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,51 artarak 12.037,91 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,80 kazanımla 9.833,53 puana, sanayi endeksi yüzde 0,41 artışla 13.247,32 puana, teknoloji endeksi ise yüzde 0,52 kazançla 14.097,52 puana yükseldi.

Trabzonspor Hisse Senedi Öne Çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen hisse, yüzde 28,72 ile Trabzonspor oldu. Trabzonspor’u, yüzde 11,29 ile Margun Enerji ve yüzde 10,52 ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi izledi. En çok değer kaybedenler arasında ise yüzde 25,76 ile Anadolu Efes Biracılık, yüzde 13,66 ile LDR Turizm ve yüzde 13,44 ile Anadolu Grubu Holding sıralandı.

Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketlerin başında 542 milyar 220 milyon lira ile Garanti BBVA, 472 milyar 944 milyon lira ile Koç Holding ve 411 milyar 240 milyon lira ile Türk Hava Yolları geldi.

Altın ve Dolar Piyasalarında Yükseliş

Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,62 artış göstererek 3.012 liraya, cumhuriyet altını ise yüzde 1,60 değer kazanarak 20.430 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,43 artışla 35,3700 lira oldu. Avronun satış fiyatı ise yüzde 1,03 azalışla 36,4010 lira olarak belirlendi.

İngiliz sterlininin satış fiyatı 44,2410 lira iken, bu hafta yüzde 0,88 değer kaybederek 43,8500 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya göre hemen hemen yüzde 0,55 azalışla 38,8870 liradan işlem gördü.

(Sürecek)