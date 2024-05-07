Borsa'da parası olan oh çekecek! O ödeme yükü ortadan kalkıyor!

Milyonlarca yatırımcı, servetlerini ölçmek için çeşitli yatırım araçlarına güveniyor ve yatırım fonları da bunlardan biri. Yatırım fonlarının vergiden muaf tutulması kararı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de açıklandı.

YÜZDE 7,O5 ORANINA ÇIKTI

Türkiye'de stopaj vergisi oranı yüzde 0 idi ve 31 Temmuz'a kadar bu oranın yüzde 7,5'e çıkarılacağı açıklanmıştı ancak muafiyet öncesinde vergi oranı yüzde 10'dan yüzde 7,5'e düşürüldü. Para piyasası borçlanma senetleri (TL), kıymetli maden fon sepetleri (döviz hariç) ve hisse senedi fon hesapları (döviz hariç) de etkilendi.

VERGİDEN MUAF OLMASI BEKLENİYOR





Fonların vergiden muaf tutulması kararının ardından önde gelen ekonomist Hatice Kolçak da önemli detayları ele aldı. Kolçak, bu yatırım fonlarının vergiden muaf olduğunu ancak bundan etkilenmediklerini açıkladı. Uzman ismin yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul hisselerini elinde bulunduran yatırım fonları da vergiden muaf olacak." dedi.

FON NEDİR?

Fon'un Sermaye Piyasası Komisyonu tarafından lisanslanan bir kurum tarafından oluşturulan ve yatırımcıların biriktirdiği tasarruflar yoluyla riski dağıtmak amacıyla birden fazla hisse senedi, devlet tahvili, yabancı para birimi, değerli maden ve faiz getiren menkul kıymetlere ayrılan bir yatırım portföyü olarak bilinmektedi.