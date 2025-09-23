Borsa İstanbul Açılışta Düştü: BIST 100 11.363,25’e Geriledi

Borsa İstanbul Açılışta Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,91 azalışla 11.363,25 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,54 değer kazanarak 11.468,07 puandan tamamlamıştı.

Açılış Verileri ve Sektörler

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,82 puan ve yüzde 0,91 azalışla 11.363,25 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi ise yüzde 0,93 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,67 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen bankacılık oldu.

Küresel Görünüm ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin devam eden endişeler ile bazı banka üyelerinden gelen temkinli Fed açıklamaları karışık bir seyir oluşturuyor. Gözler bugün Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalarda.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Powell'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.450 ve 11.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.