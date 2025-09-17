Borsa İstanbul: BIST 100 İlk Yarıda yüzde 0,05 Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,05 değer kaybetti ve 11.177,25 puan seviyesine geriledi.

Piyasa Rakamları

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 5,71 puan azalışla 11.177,25 puana indi. Toplam işlem hacmi 64,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 6,87 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla düşen yüzde 0,97 ile ticaret sektörü oldu.

Küresel Gündem ve Risk İştahı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları öncesinde karışık bir seyir izlendi. Bu ortamda BIST 100, günün ilk yarısını önceki kapanışının hemen altında tamamladı.

Makro Veriler

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuzda bir önceki ay sonuna göre 2,5 milyar dolar artarak 199,3 milyar dolar oldu.

Analist Değerlendirmesi

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek; 11.300 ve 11.400 puanın ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.