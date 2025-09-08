Borsa İstanbul: BIST100'de yüzde 2 Değişim Nedeniyle Açığa Satışta 'Yukarı Adım' Kuralı

Borsa İstanbul'dan Açığa Satışta Yeni Uygulama
Borsa İstanbul AŞ, BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi üzerinden yapılan duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlandığını bildirdi.
Açıklamanın Detayları
Söz konusu duyuruda, Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında düzenlemeye gidildiği belirtildi.
Duyuruda yer alan ifadeye göre: "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır."
Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları, uygulamanın kapsamı ve süresi hakkında KAP duyurusunu takip ederek gerekli önlemleri alabilecek.