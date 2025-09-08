Borsa İstanbul: BIST100'de yüzde 2 Değişim Nedeniyle Açığa Satışta 'Yukarı Adım' Kuralı

BIST100 endeksindeki yüzde 2 değişim nedeniyle Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:19
Borsa İstanbul: BIST100'de yüzde 2 Değişim Nedeniyle Açığa Satışta 'Yukarı Adım' Kuralı

Borsa İstanbul'dan Açığa Satışta Yeni Uygulama

Borsa İstanbul AŞ, BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi üzerinden yapılan duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlandığını bildirdi.

Açıklamanın Detayları

Söz konusu duyuruda, Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Duyuruda yer alan ifadeye göre: "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır."

Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları, uygulamanın kapsamı ve süresi hakkında KAP duyurusunu takip ederek gerekli önlemleri alabilecek.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağustos'ta En Yüksek Aylık Reel Getiri BIST 100'de (%4,6)
2
2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de Açıklandı
3
10 Soruda Türkiye'de Patent Başvuru Süreci
4
Ağustos'ta Elektrik Üretimi %4,1 Arttı: Rüzgar ve Güneş Öne Çıktı
5
Rekabet Kurulu’ndan yemek kartı sektörüne soruşturma: Edenred, Multinet, Pluxee, Setcard
6
Borsa İstanbul: BIST100'de yüzde 2 Değişim Nedeniyle Açığa Satışta 'Yukarı Adım' Kuralı
7
ABD ve AB'nin Rusya Yaptırımları: Enerji Piyasasına Etki Sınırlı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat