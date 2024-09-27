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Borsa İstanbul'da Açılış Düşüşle Gerçekleşti

BIST 100 endeksi açılışı yüzde 0,15 düşüşle 9.814,69 puanla yaptı. Sektörlerde dalgalanmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:59
Borsa İstanbul'da Açılış Düşüşle Gerçekleşti

Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,15 düşüşle 9.814,69 puandan giriş yaptı. Önceki kapanışa göre 14,50 puan azalarak bu seviyeye geriledi.

Sektör Performansları

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında metal ana sanayi yüzde 0,46 ile en çok kazanan olurken, kimya, petrol ve plastik sektöründe ise yüzde 2,92 ile en büyük kayıplar yaşandı.

Dünya Piyasalarında Gelişmeler

Dün, BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 9.829,19 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte %3 büyümesinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından enflasyonla mücadelede "yumuşak iniş" öngörüsü, piyasalarda pozitif bir hava oluşturuyor.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesinin yanı sıra ekonomik güven endeksi'nin takip edileceğini belirtirken; yurtdışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avrupa'da tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi gibi verilerin de izleneceğini ifade etti. BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.600 puanın destek noktası, 10.050 ile 10.200 seviyelerinin ise direnç bölgesi olduğu belirtildi.

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