Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,06 azalışla 9.654,12 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve %0,06 düşüşle 9.654,12 puana indi.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi %0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında ise en çok kazandıran %0,57 ile sigorta olurken, en fazla kaybettiren sektör %1,28 ile spor oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,15 değer kazanarak 9.659,96 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrederken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.420 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.