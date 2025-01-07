DOLAR
35,32 -0,03%
EURO
36,82 -0,32%
ALTIN
2.999,67 -0,34%
BITCOIN
3.594.634,85 0,25%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 düşüşle 10.079,29 puandan başladı. Bankacılık sektörü değer kaybı yaşadı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:59
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 düşüşle 10.079,29 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan ve yüzde 0,06 azalış ile 10.079,29 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi ise yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 0,99 ile spor olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,26 ile ulaştırma oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazancıyla 10.085,50 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler devam ederken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri önderliğinde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
2
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 3 Bin Lira Oldu
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı
4
Brent Petrol Varil Fiyatı 75,98 Dolar
5
Organize Sanayi Bölgelerinde 10 Milyon Metrekare Arazi Tahsisi: Sanayiciler Yoğun İlgi Gösteriyor
6
Dolar/TL Bugün 35,34 Seviyesinde İşlem Görüyor
7
TMSF İki Şirketi Satışa Çıkardı: Boyçelik Metal ve Serko Yay İhaleleri Başlıyor

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor