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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 10.105,00 puana düştü. İşlem hacmi 35,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:19
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 10.105,00 puana indi. Saat 13.00'te önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,08 azalış gösteren endeksin toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıranlar ise yüzde 1,19 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren sektörde yüzde 1,13 ile sigorta öne çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'nda yaptığı açıklamalarda, jeopolitik risklerin giderilmesi gerektiği ve petrol fiyatları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği mesajları olumlu bir etki yarattı.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Moody's, en son Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak B3'ten B1'e yükseltmiş ve not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğu belirtildi.

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