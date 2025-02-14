Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,02 puan azalarak 9.912,27 puan seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi ise 38,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Endekslerinde Değişimler

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör %1,6 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 1,28 ile ticaret oldu.

Küresel Piyasalara Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararları müzakere yolunu kapatmamasıyla birlikte olumlu bir hava hâkim. Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 İçin Teknik Göstergeler

Teknik analistler, BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.