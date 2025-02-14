DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle başlarken, bankacılık endeksi değer kazandı, holding endeksi kayıp yaşadı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,02 puan azalarak 9.912,27 puan seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi ise 38,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Endekslerinde Değişimler

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör %1,6 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 1,28 ile ticaret oldu.

Küresel Piyasalara Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararları müzakere yolunu kapatmamasıyla birlikte olumlu bir hava hâkim. Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

BIST 100 İçin Teknik Göstergeler

Teknik analistler, BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte
2
Bakan Kacır: Türkiye Artık Eskisi Gibi Değil, Teknolojide Özgüvenle İlerliyoruz
3
Sabancı Holding: Türkiye, Enerji Yatırımları İçin Cazip Bir Pazar
4
BDDK, İhtiyaç Kredisi Limitlerini Güncelledi: Yeni Tutarlar Açıklandı
5
TMSF'den Zaman Aşımı Uyarısı: Bankalarda 10 Yıl Bekleyen Mevduatlar Dikkat Çekiyor
6
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira ile 1615 Lira 99 Kuruş Arası
7
TUSAF 19. Uluslararası Kongre ve Sergisi Antalya'da Başladı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor