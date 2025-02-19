Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 9.928,68 puana çıktı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,79 puan ve yüzde 0,12 artış kaydeden BIST 100, toplamda 52,2 milyar lira işlem hacmine ulaştı.

Sektör Endeksleri ve Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 1 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,19 yükseliş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,26 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,31 ile gayrimenkul oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemleri, ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırarak karışık bir seyir oluşturdu. Gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise ABD'de FOMC toplantı tutanakları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini ifade ettiler. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.950 ve 10.000 seviyeleri direnç, 9.850 ve 9.750 puan ise destek konumunda görünüyor.