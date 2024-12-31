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Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kaybederek 9.845,28 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:18
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüşte

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,45 değer kaybederek 9.845,28 puana düştü. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,43 puan ve %0,45 azalış gösteren endeks, toplamda 32,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştı.

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi %0,85 değer kazanırken, holding endeksi %1,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan bankacılık olurken, en çok kaybeden %3,31 ile gıda ve içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin alacağı ekonomik ve ticari politika kararlarına dair belirsizliklerin etkisi hissedilirken, yılın son işlem gününde borsa negatif bir seyir izliyor. Yılbaşı tatili sonrasında hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

Analistler, bugünkü işlem gününde endeks ve pay vadeli kontratlar için vade sonunun geldiğine dikkat çekerek, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, öğleden sonra yurt içi ve yurt dışında veri akışının sakin olacağı ve teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç noktaları olduğu ifade edildi.

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