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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 kayıpla 10.052,38 puana düştü. Küresel gelişmeler gündemi etkiliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Düşüş Yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kaybederek 10.052,38 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,72 puan ve yüzde 0,29 azalış gösteren endeksin toplam işlem hacmi 38,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi ise yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 0,94 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2,16 ile sigorta olarak belirlendi.

Küresel Gelişmeler ve Türkiye’nin Kredi Notu

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları izlenirken, bilanço döneminde teknoloji sektöründeki bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif bir seyir gözlemleniyor.

Yurt içinde, Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesine dikkatler çevrildi. Fitch, en son eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B+' dan 'BB-''ye yükseltmiş, not görünümünü ise durağana çevirmişti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

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