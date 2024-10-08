DOLAR
34,28 -0,09%
EURO
37,68 -0,08%
ALTIN
2.910,8 -0,01%
BITCOIN
2.140.218,07 0,94%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,33 artış göstererek 9.061,69 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:10
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.061,69 puana çıktı. Bu artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturdu.

İşlem Hacmi ve Sektörel Performans

Bugün saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,05 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 32,9 milyar lira düzeyine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran, yüzde 1,96 ile ticaret olurken, en çok gerileyen ise yüzde 2,93 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verileri sonrasında Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine daha temkinli devam edeceği yönündeki beklentiler arttı. Para piyasalarında, Fed'in kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı %87 seviyesinde, 50 baz puanlık indirim olasılığı ise tümüyle ortadan kalktı.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, yurt içindeki veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin izleneceğini aktardı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyeleri direnç, 8.850 ve 8.700 puanları ise destek konumunda olduğunu belirtiyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi
2
2024 İlk Dokuz Ayında Türkiye Otomotiv Pazarında Düşüş
3
2024 Bitkisel Üretim Destekleri Açıklandı
4
AB, Deutsche Börse'ye Türev Karteli Soruşturması Kapsamında Baskın Düzenledi
5
GÖKBEY Helikopteri İngiltere'de Havalandı
6
İş Bankası müşterilerine 10.000 TL kıyak ödeme! 9-10-11 Temmuz müjdesi verildi
7
3. Güvenilir Ürün Zirvesi İstanbul'da Başladı

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor