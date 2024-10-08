Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.061,69 puana çıktı. Bu artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturdu.

İşlem Hacmi ve Sektörel Performans

Bugün saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,05 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 32,9 milyar lira düzeyine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran, yüzde 1,96 ile ticaret olurken, en çok gerileyen ise yüzde 2,93 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verileri sonrasında Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine daha temkinli devam edeceği yönündeki beklentiler arttı. Para piyasalarında, Fed'in kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı %87 seviyesinde, 50 baz puanlık indirim olasılığı ise tümüyle ortadan kalktı.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, yurt içindeki veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin izleneceğini aktardı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyeleri direnç, 8.850 ve 8.700 puanları ise destek konumunda olduğunu belirtiyorlar.