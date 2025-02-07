DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.314,16 -0,59%
BITCOIN
3.505.669,85 -0,71%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.849,44 puana çıkarak 0,07 değer kazandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:23
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,07 değer kazanarak 9.849,44 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,29 puan artış sağlandı.

Günün ilk yarısında işlem hacmi 45,4 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi %1,84 değer kaybederken, holding endeksi %0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,62 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık bir seyir izleniyor. Bugün gözler, ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Öte yandan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yerleşkesi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonu için enflasyonun %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Karahan, "2026 yıl sonu için %12 olan enflasyon tahminimizi koruyoruz. 2027 yılında %8'e gerilemesini, orta vadede ise %5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz," dedi.

Karahan, faiz indirimlerine dair, "Veri odaklı gidiyoruz, ihtiyatlı olmak önemli," ifadelerini kullandı. Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam gibi yoğun veri takviminin takip edileceğini vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 9.900 ve 9.950 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merkez Bankası'ndan Açık Mektup: Politikalar Enflasyonla Mücadelede Gözden Geçiriliyor
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi
3
Gün Ortasında Piyasalarda Son Durum: Dolar ve Avro Fiyatları
4
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Faiz İndirimlerinde Veri Odaklı Yaklaşım
5
Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?
6
Suriye'ye Un İhracatı 2024'te 400 Bin Tona Ulaşacak
7
Almanya Sanayi Üretiminde Aralık 2024’te En Yüksek Düşüş: ING Ekonomi Analizleri

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!