Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,07 değer kazanarak 9.849,44 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,29 puan artış sağlandı.

Günün ilk yarısında işlem hacmi 45,4 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi %1,84 değer kaybederken, holding endeksi %0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,62 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık bir seyir izleniyor. Bugün gözler, ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Öte yandan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yerleşkesi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonu için enflasyonun %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Karahan, "2026 yıl sonu için %12 olan enflasyon tahminimizi koruyoruz. 2027 yılında %8'e gerilemesini, orta vadede ise %5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz," dedi.

Karahan, faiz indirimlerine dair, "Veri odaklı gidiyoruz, ihtiyatlı olmak önemli," ifadelerini kullandı. Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam gibi yoğun veri takviminin takip edileceğini vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 9.900 ve 9.950 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.