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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle başladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:00
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,65'lik bir artışla 9.782,85 puan seviyesinden başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 63,04 puan ve %0,65 oranında bir artış göstererek 9.782,85 puana ulaştı.

Sektörler Arasında Değişimler

Bankacılık endeksi %0,86, holding endeksi ise %0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı sağlayan %3,17 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe gerçekleşti. Ayrıca, tek kaybeden taraf %0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Piyasa Gündemi

Dün, Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlenmişti ve BIST 100 endeksi, günü %0,89 değer kaybederek 9.719,81 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanındaki belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir hava hâkimken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararına çevrilmiş durumda.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, yurt içinde bugün yayınlanacak haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, BoE'nin faiz kararı ile birlikte Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi verilerin de dikkatle takip edileceğini belirtti. Ayrıca teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.850 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğu vurgulandı.

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