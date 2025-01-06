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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 10.085,09 puana yükseldi. İşlem hacmi 44,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:19
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 değer kazanarak 10.085,09 puana ulaştı. Gün içerisinde yükseliş eğiliminde ilerleyen endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,92 puan artış gösterdi.

İşlem Hacmi 44,3 Milyar Lira

Toplam işlem hacmi 44,3 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi ise yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Kazananlar ve Kaybedenler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,18 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybeden sektör ise yüzde 0,91 ile taş toprak oldu.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin ticari ve ekonomik politikalarına dair belirsizliklerle birlikte dünyanın önde gelen ekonomilerindeki durgunluk endişeleri dikkat çekiyor. Gözler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, günün ikinci yarısında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'daki enflasyon verileri ile ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.250 puan direnç, 10.000 ve 9.900 seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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