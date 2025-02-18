Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı

BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 artışla 9.916,89 puanda günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 108,2 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:24
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 9.916,89 puan seviyesinden tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 80,40 puan artış gösterdi.

Toplam işlem hacminin 108,2 milyar lira olmasının yanı sıra, bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,49 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok kaybeden yüzde 1,75 ile spor sektöründe oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına dair atılacak adımlar, ülkenin önemli ticaret ortakları tarafından yakından izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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