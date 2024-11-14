Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 yükselerek 9.365,93 puana çıktı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,63 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi 39 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi ise yüzde 1,00 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazanç sağlarken, en çok kazandıran sektör yüzde 2,04 ile spor oldu.

Küresel Piyasalarda Gözler Fed Açıklamalarında

Küresel piyasalarda, olası korumacı politikaların enflasyon baskısını artırma ihtimaliyle birlikte yön arayışı devam ediyor. Gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda.

Dün ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere uygun gelirken, verinin alt kalemlerinden edinilen sinyaller, Fed’in enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceğine dair endişeleri artırdı.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, sanayi üretimi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.250 ve 9.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.