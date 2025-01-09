Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: İlk Yarıda %0,35 Artış

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,35 değer kazanarak 9.925,54 puana ulaştı. İşlem hacmi ise 37,7 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:16
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: İlk Yarıda %0,35 Artış

Borsa İstanbul'da İlk Yarı Yükselişi

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yüzünü güldüren gelişme, BIST 100 endeksinin günün ilk yarısında %0,35 değer kazanarak 9.925,54 puana ulaşması oldu. Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 34,78 puan artış gösterdi.

İşlem Hacmi ve Sektörel Performans

Toplam işlem hacmi 37,7 milyar lira olarak kaydedildi. Bu süreçte bankacılık endeksi %0,66, holding endeksi ise %0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan sektör %1,86 ile spor olurken, en çok kaybeden %1,06 ile iletişim oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan aralık ayı toplantı tutanaklarında kaydedilen temkinli yaklaşım sinyalleri, faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceği tahminleriyle birlikte karışık bir seyir izliyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde açıklanacak haftalık para ve banka istatistiklerinin yakından takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 10.000 ve 10.100 seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkarken, 9.850 ve 9.750 puan destek konumunda değerlendiriliyor.

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