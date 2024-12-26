Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,03 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 değer kazanarak 10.018,85 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 102,63 puan ve yüzde 1,03 artış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 37,8 milyar lira olarak belirlendi.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi ise yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 1,76 ile ticaret oldu, en çok kaybeden ise yüzde 0,64 ile sigorta sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Temkinli Seyir

Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu küresel piyasalarda temkinli bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın yılın son para politikası kararına çevrildi.

Analist Beklentileri

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ayrıca, 2025 yıl sonu için politika faizi beklentilerinin ortalaması yüzde 29,50 olarak belirlendi.

Analistler, öğleden sonra TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti. Teknik olarak ise BIST 100 endeksinin 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade edildi.