Borsa İstanbul'da BIST 100 rekor kapanış: 11.529,81

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puan ile rekor seviyeden tamamladı. Gün içinde endeks, yurt içindeki iyimser beklentilerle 11.605,30 puana ulaşarak yeni zirveyi görürken, kapanış teknoloji hisseleri öncülüğünde gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 182,2 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan artış kaydetti.

Sektör ve performans

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren yüzde 2,06 ile elektrik sektörü oldu.

TCMB verileri ve piyasa beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri; piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Gündem ve teknik seviyeler

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu; yurt dışında ise Çin'de yıllık sanayi karları, Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de mortgage başvuruları'nın takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyeleri direnç; 11.400 ve 11.300 puanları destek konumunda görülüyor.