Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Kayıpla Tamamladı

BIST 100 endeksi, düşüşle kapanarak 9.771,16 puana geriledi; ekonomi verileri baskı oluşturdu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:29
Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Kayıpla Tamamladı

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybıyla 9.771,16 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 165,60 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 73,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 2,58, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

ABD İstihdam Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak, beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi. Ayrıca, haziran ve temmuz ayı verileri de aşağı yönlü revizyona tabi tutuldu.

Para Piyasalarındaki Gelişmeler

ABD'deki istihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 50 baz puan faiz indirim ihtimali yüzde 69 olarak belirlendi. Analistler, Fed'in faiz indirimine gidebileceği beklentilerine rağmen, küresel piyasalarda ekonomik aktivitede beklenenden daha sert yavaşlama endişeleri ile satış baskısının devam ettiğini vurguladı.

Gelecek Haftanın Veri Gündemi

Önümüzdeki hafta yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, piyasa katılımcıları anketi gibi verilerin yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD ve Almanya'da enflasyon verileri ile Japonya'da büyüme verileri takip edilecek. Analistler, ECB'nin gelecek hafta politika faizinde 25 baz puan indirim yapmasını bekliyor.

Teknik Destek ve Direnç Seviyeleri

BIST 100 endeksinin teknik açıdan 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi