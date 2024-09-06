Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Kayıpla Tamamladı

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybıyla 9.771,16 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 165,60 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 73,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 2,58, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

ABD İstihdam Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak, beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi. Ayrıca, haziran ve temmuz ayı verileri de aşağı yönlü revizyona tabi tutuldu.

Para Piyasalarındaki Gelişmeler

ABD'deki istihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 50 baz puan faiz indirim ihtimali yüzde 69 olarak belirlendi. Analistler, Fed'in faiz indirimine gidebileceği beklentilerine rağmen, küresel piyasalarda ekonomik aktivitede beklenenden daha sert yavaşlama endişeleri ile satış baskısının devam ettiğini vurguladı.

Gelecek Haftanın Veri Gündemi

Önümüzdeki hafta yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, piyasa katılımcıları anketi gibi verilerin yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD ve Almanya'da enflasyon verileri ile Japonya'da büyüme verileri takip edilecek. Analistler, ECB'nin gelecek hafta politika faizinde 25 baz puan indirim yapmasını bekliyor.

Teknik Destek ve Direnç Seviyeleri

BIST 100 endeksinin teknik açıdan 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.