Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Yüzde 1,06 Geriledi

Borsa İstanbul'un Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 9.565,76 puan seviyesinden tamamladı. Önceki kapanışına göre toplamda 102,35 puan azalmış oldu.

İşlem Hacmi ve Sektörel Görünüm

Toplam işlem hacmi ise 77 milyar lira olarak kaydedildi. Sektör endeksleri içinde bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektörler arasında en fazla kazanan %1,12 ile spor oldu, madencilik sektörü ise %4,93 ile en çok kaybettiren sektör oldu.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, önümüzdeki hafta yoğun makroekonomik verilerin takip edileceğini ve piyasalarda yön arayışlarının devam edeceğini vurguladı. Yarın Türkiye'de açıklanacak sektörel enflasyon beklentileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile birlikte, yurtdışında Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verileri izlenecek.

Teknik Analiz Raporu

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyeleri destek noktası olarak belirlenirken, 9.650 ve 9.750 seviyeleri ise direnç konumunda değerlendirilmektedir.