Borsa İstanbul'da Düşüş Şoku

Borsa İstanbul, Günün Sonunu Düşüşle Getirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 9.887,75 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 69,5 milyar lira olarak açıklandı.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı elde eden finansal kiralama faktoring, yüzde 2,20 ile öne çıktı. En çok kaybettiren sektör ise madencilik oldu ve yüzde 2,30 düşüş yaşadı.

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Beklentiler

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen 50 baz puanlık faiz indirimi, ekonomideki "yumuşak iniş" beklentilerini artırarak yatırımcıların risk iştahını beslemeye devam ediyor. Analistler, yarın Türkiye'de reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin yanı sıra, yurt dışında Japonya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri, Almanya‘da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD’de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini ifade etti.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.150 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu belirtildi.