Borsa İstanbul'da Gün Sonu Düşüş

Borsa İstanbul'da Düşüş İle Tamamlanan Gün

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,32 değer kaybederek 8.793,61 puan ile kapandı. Önceki kapanışa göre 208,73 puan düşüş yaşanırken, toplam işlem hacmi 74,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 4,68, holding endeksi ise yüzde 2,92 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazanç yüzde 3,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu, en büyük kayıp ise bankacılık sektöründe görüldü.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz indirimine gitti. Bu kararlar, risk iştahında artışa neden olarak pozitif bir seyir izlenmesine yol açtı.

Önümüzdeki Hafta Beklenen Veriler

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtirken; yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu, dayanıklı mal siparişleri ile Avro Bölgesi'nde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin de izleneceğini vurguladı. Teknik analiz açısından BIST 100 endeksi için 8.710 ve 8.650 puanları destek, 9.100 ve 9.200 seviyeleri ise direnç konumunda değerlendirilmektedir.