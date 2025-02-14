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Borsa İstanbul'da Gün Sonu Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.877,59 Puanla Kapatıldı

BIST 100 endeksi, günü %0,37 değer kaybıyla tamamladı. Analistler, destek ve direnç seviyelerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:40
Borsa İstanbul'da Gün Sonu Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.877,59 Puanla Kapatıldı

Borsa İstanbul'da Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 37,09 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,75 değer kazanırken, holding endeksi ise %0,33 değer kaybetti. Sektörler arasında en fazla kazandıran madencilik sektörü %1,85 ile öne çıkarken, en çok kaybeden ise ticaret sektörü %2,28 ile oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararları müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlikle pozitif seyir izleniyor. Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, ocakta %0,9 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

Açıklanan veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,48 seviyesine geriledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimine gitme ihtimali %58'e çıktı.

Haftalık Veri Gündemi

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Japonya'da büyüme ve enflasyon, İngiltere'de enflasyon gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik Analiz

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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