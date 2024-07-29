Borsa İstanbul'da Gün Sonu Raporu: BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Durumu

BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 10.728,76 puan, en yüksek ise 10.873,33 puan seviyelerini gördü. Kapanışını önceki seviyeye göre %1,45 düşüşle 10.733,75 puandan gerçekleştirdi.

Güne Düşüşle Başladı

Endeks, güne 63,44 puan ve %0,58 azalışla 10.827,98 puandan başladı. Günün ilerleyen saatlerinde, teknoloji endeksi %1,18, mali endeks %1,50, sanayi endeksi %1,43 ve hizmetler endeksi %1,53 değer kaybetti.

BIST 30 Endeksindeki Değişimler

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 165,33 puan ve %1,40 kayıpla 11.664,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaparken, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C) ve ASELSAN yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları Üzerine Veriler

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.375 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,1 azalışla 2 milyon 550 bin lira olarak belirlendi.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,9278 lira, satışta 33,0597 lira olarak açıkladı. Önceki kur ise alışta 32,9355 lira, satışta 33,0675 lira idi.

Uluslararası Piyasalardaki Durum

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2850 ve dolar/yen paritesi de 153,90 seviyesinde işlem görmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %0,8 azalışla 79,1 dolara geriledi.