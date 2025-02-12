Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısında Düşüş

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Gerileme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,46 değer kaybederek 9.837,24 puana indi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,55 puan düşüş yaşayan endeks, yatırımcılar arasında endişelere yol açtı.

Toplam işlem hacmi 41 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,11 değer kaybederken, holding endeksi ise %0,03 değer kazandı. Sektörler arasında en çok kaybedenler %2,68 ile taş toprak olurken, en çok kazanan %3,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Gelişmelerin Etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimleri konusundaki temkinli açıklamaları, piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.