Borsa İstanbul'da Haftaya Dikkatli Başlangıç

Borsa İstanbul'da Haftaya Yatay Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya hafif bir yükselişle 9.686,89 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre %0,01 artışla 1,40 puan yükselerek bu seviyeye ulaştı.

Endeksler ve Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran alan bilişim, yüzde 0,68 ile en yüksek artış gösterirken, madencilik ise yüzde 0,63 ile en çok değer kaybeden sektör oldu.

Küresel Piyasalar ve Faiz Beklentileri

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %1,73 değer kazancıyla 9.685,49 puandan tamamlamıştı. Bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) gibi önemli merkez bankalarının para politikası kararları global piyasalarda dikkatle izlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları da yurt içinde merakla bekleniyor.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, bugün itibarıyla yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin önemli olacağını belirtti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 puan seviyeleri direnç olarak izlenirken, 9.550 ve 9.400 puan seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.