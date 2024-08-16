Borsa İstanbul'da İlk Yarının Seyri: BIST 100 Yatay Gidişat

Borsa İstanbul'da Günün İlk Yarısı Yatay Seyir İzliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,01 oranında değer kazanarak 9.984,46 puana yükseldi. Saat 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,48 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi ise 32,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans Analizi

Bankacılık endeksi %0,50, holding endeksi ise %0,14 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan %2,16 ile ulaştırma sektörü olurken, en çok değer kaybeden %1,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dış Veri Takibine Odaklanma

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla olumlu bir hava olduğunu belirtti. Ayrıca, öğleden sonra ABD'de açıklanması beklenen inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceği vurgulandı.

BIST 100 İçin Teknik Görünüm

Teknik analiz yapan uzmanlar, BIST 100 endeksinde kritik seviyeleri işaret ederek 10.100 ve 10.200 puanlarını direnç, 9.900 ve 9.800 puanlarını ise destek seviyeleri olarak belirlediler.