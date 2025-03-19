Borsa İstanbul'da İşlemler 10.30'da Yeniden Başlayacak

Borsa İstanbul'da değer kaybı nedeniyle devre kesici sistem devreye girdi. İşlemler 10.30'dan itibaren devam edecek.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:16
Borsa İstanbul'da İşlemler 10.30'da Yeniden Başlayacak

Borsa İstanbul, değer kaybının yüzde 5'i aşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiğini duyurdu. İşlemler saat 10.30'da yeniden başlayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, BIST 100 endeksindeki düşüşlerin yüzde 5'i geçmesiyle birlikte, saat 09.55.19 itibarıyla devre kesici sistem aktif hale getirildi. Bu durum, Borsa İstanbul'un Pay Piyasasındaki tüm sıraları, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeleri ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'ndaki işlemleri geçici olarak durdurdu.

Yeniden başlayacak işlemlerle ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10.20.00'de tek fiyat emir toplama, 10.25.00'te eşleştirme yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren işlemler devam edecektir.

Ayrıca, Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda da 10.20.00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30.00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler de 10.30.00'dan itibaren sürekli işlem ile devam edecek.

Bu süreçte VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmler ile BAP Pay Repo Pazarı'ndaki işlemler saat 10.30'da yeniden başlaması bekleniyor.

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