Borsa İstanbul’da rekor: Endeks 11.000 puanı aştı

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puana gerileyerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmıştı. Bu düşüş, Türkiye'nin ekonomik görünümünde iyileşme olduğunu gösteren önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili olarak analistler, ekonomi yönetiminin politikasının piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade ediyor. Son dönemde Türkiye’nin ortodoks ekonomi politikalarına geri dönmüş olmasının, hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için güvenin iyileşmesini sağlandığı belirtiliyor.