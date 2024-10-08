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Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 9.040,75 puandan başlangıç yaptı. Sektörlerde dalgalanmalar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:02
Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artış göstererek 9.040,75 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, önceki kapanışa göre endeks 9,11 puan ve yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör Endekslerindeki Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 1,11 ile ticaret olurken, metal ana sanayi yüzde 0,54 ile en çok kaybettiren sektör oldu.

Dün Hisse Senedi Piyasasında Durum

Dün, Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir yaşandı ve BIST 100 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan günü kapattı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed)'ninin faiz indirim sürecine daha temkinli adımlarla devam edeceği yönünde beklentiler artıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in kasım ayında 25 baz puan faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyelerinde duruyorken, 50 baz puanlık bir indirimin tamamen ortadan kalktığı görülüyor.

Bugün İçin Beklentiler

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, ancak yurt dışında ABD'nin dış ticaret dengesinin izleneceğini belirtti. Ayrıca, teknik seviyeler açısından BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanlarının direnç, 8.850 ve 8.700 puanlarının ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

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