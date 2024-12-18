Çin Menşeli Anında Su Isıtıcılarına Soruşturma Açıldı

Çin Menşeli Su Isıtıcılarına Nihai İnceleme Soruşturması

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli gazla çalışan anında su ısıtıcılarının ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önleme amacıyla nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi. Bu karar, yerli üretici Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ tarafından yapılan başvuru üzerine alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" ile birlikte, söz konusu ürünün ithalatına yönelik incelemenin sonuçlandığı duyuruldu. Yapılan inceleme neticesinde, Çin menşeli anında su ısıtıcıları için damping uygulandığı tespit edildi.

Hindistan Menşeli Ürünlerde Damping Tespiti

Öte yandan, Hindistan menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler ithalatına yönelik damping soruşturması da tamamlandı. Bu ürünün dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarar verdiği belirlendi. Damping oranının CIF bedelinin yüzde 7,1 ile yüzde 12,3'ü arasında olduğunun tespitiyle, kesin önlem uygulanmasına karar verildi.