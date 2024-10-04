Borsa İstanbul'da Yükseliş Başlangıcı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 8.953,20 puandan işlem görerek başladı.

Açılışta Belirleyici Veriler

Bugünkü açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 54,97 puan yükseliş kaydederek bu seviyeye ulaştı.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi ise yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 1 ile tekstil deri oldu, spor endeksi ise yüzde 0,66 kayıp yaşadı.

Dün Yaşanan Durgunluk

Dün gerçekleşen işlemlerde, BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir seyir izleyerek %1,27 değer kaybı yaşayarak 8.898,23 puanda günü kapadı.

Küresel Piyasalarda Gözler İstihdam Raporunda

Küresel piyasalarda yaşanan Orta Doğu gerilimi ve ABD'deki karışık ekonomik veriler, yatırımcılar arasında temkinli bir bekleyiş doğururken, bugünün önemli gündem maddesi ABD'nin istihdam raporu.

Enflasyon Rakamları ve Piyasa Beklentileri

Dün yurt içinde açıklanan verilere göre, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 49,38'e, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 33,09'a geriledi.

Piyasalarda Oyun Gözlemi

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışındaysa ABD'ye ait tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançları takip edeceğini belirtiyor. BIST 100 endeksi için 9.000 ve 9.100 seviyeleri direnç, 8.850 ve 8.700 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.