DOLAR
34,24 -0,33%
EURO
37,83 0,25%
ALTIN
2.931,8 -0,63%
BITCOIN
2.101.728,37 -1,05%

Borsa İstanbul'da Yükseliş Başlangıcı

BIST 100 endeksi, güne %0,62 artışla 8.953,20 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazandı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 09:59
Borsa İstanbul'da Yükseliş Başlangıcı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 8.953,20 puandan işlem görerek başladı.

Açılışta Belirleyici Veriler

Bugünkü açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 54,97 puan yükseliş kaydederek bu seviyeye ulaştı.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi ise yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 1 ile tekstil deri oldu, spor endeksi ise yüzde 0,66 kayıp yaşadı.

Dün Yaşanan Durgunluk

Dün gerçekleşen işlemlerde, BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir seyir izleyerek %1,27 değer kaybı yaşayarak 8.898,23 puanda günü kapadı.

Küresel Piyasalarda Gözler İstihdam Raporunda

Küresel piyasalarda yaşanan Orta Doğu gerilimi ve ABD'deki karışık ekonomik veriler, yatırımcılar arasında temkinli bir bekleyiş doğururken, bugünün önemli gündem maddesi ABD'nin istihdam raporu.

Enflasyon Rakamları ve Piyasa Beklentileri

Dün yurt içinde açıklanan verilere göre, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 49,38'e, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 33,09'a geriledi.

Piyasalarda Oyun Gözlemi

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışındaysa ABD'ye ait tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançları takip edeceğini belirtiyor. BIST 100 endeksi için 9.000 ve 9.100 seviyeleri direnç, 8.850 ve 8.700 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor
2
Norveç'te Elektrikli Araç Sayısı, Benzinli Araçları Geçti
3
Fuat Tosyalı, Togg Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Seçildi
4
Borsa İstanbul'da Yükseliş Başlangıcı
5
Adana'da Ekonomik Destek Müjdesi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Açıklamalar
6
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul AirShow'da Hedefleri Açıkladı
7
Volkswagen'den Kötü Haber: Hisselerde Düşüş ve Düşük Kar Beklentisi

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Kredi kartı borçlarına son dokunuş! İşte yapılandırmada tarih ve miktar gelişmesi