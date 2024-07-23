Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Güne Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,12 değer artışı ile 11.185,98 puandan başladı. Açılış itibarıyla endeks, bir önceki kapanışa göre 13,23 puan ve yüzde 0,12 oranında artış gösterdi.

Sektör Gelişmeleri

Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi ise yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan, yüzde 0,74 ile taş toprak sektörü olurken, en fazla kaybı yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı yaşadı.

Piyasalarda Beklentiler

Dün dar bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 artışla 11.172,75 puanda kapatarak yeni bir kapanış rekoru kırdı. Analistler, ABD’deki başkanlık seçimlerinin yarattığı belirsizlik nedeniyle global piyasalarda karışık bir seyir gözlemlendiğini belirtiyor.

Bugün İzlenecek Gelişmeler

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararları dikkatle izlenecek. Bazı analistler, TCMB’nin politika faizini sabit bırakacağını öngörürken, piyasalarda yaşanacak dalgalanmaların muhtemel olduğunu ifade ediyor.

Yurt içinde TCMB’nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de ikinci el konut satışları takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.