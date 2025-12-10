DOLAR
Gürsu Belediyesi Libya Pazarına Açılıyor: GÜRTAM ile İhracatta Yeni Adım

Gürsu Belediyesi, GÜRTAM aracılığıyla Libya pazarına açılma hazırlığını sürdürüyor; Libyalı heyet ilçede ağırlandı, Aralık ayı sonunda fuara katılım planlanıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:43
Gürsu Belediyesi Libya Pazarına Açılıyor: GÜRTAM ile İhracatta Yeni Adım

Gürsu Belediyesi Libya pazarına açılıyor

GÜRTAM ile yeni ihracat bağlantıları kuruluyor

Gürsu Belediyesi, ilçe tarım ürünlerini yeni pazarlarda tanıtmak ve ihracat ağını genişletmek amacıyla Libya pazarına açılma yönünde önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda AR-GE Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi GÜRTAM aracılığıyla Libya’dan iş insanları ilçede ağırlandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ın başkanlığında gerçekleşen kabulde, Libyalı heyet ile Gürsu Belediyesi arasında yeni ticari işbirliklerinin temeli atıldı. Heyetin ağırlandığı görüşmelerde belediyenin tarımsal projeleri ve kooperatiflerin ihracata hazırlanmasına yönelik çalışmalar detaylı şekilde anlatıldı.

Belediye, Aralık ayının son haftası Libya’daki tarım fuarına katılma hazırlığını sürdürürken, aynı dönemde ilçede ağırladığı ticari heyet ile sahada incelemeler de yapıldı. Heyetle yapılan görüşmelerde özellikle kooperatiflerin güçlendirilmesi ve tarım ürünlerinin dünyaya daha etkin tanıtılması hedefleri vurgulandı.

GÜRTAM çatısı altında gerçekleştirilen ziyaretlerde Ağaköy ve Kumlukalan Kooperatifleri incelendi ve kooperatiflere kazandırılan Avrupa Birliği hibeli projeler hakkında bilgi verildi. Heyetin ilgisini çeken projeler arasında özellikle meyve kurutma tesisi projesi öne çıktı.

Görüşmelerde, kooperatiflerin ihracat kapasitesinin artırılmasına ilişkin talepler ve AR-GE Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler detaylı biçimde ele alındı. Yapılan görüşmeler, Gürsu’nun tarımsal ürünlerine yönelik yeni çalışma ve işbirliklerinin artılarak devam edeceği taahhüdüyle sonlandırıldı.

Gürsu Belediyesi heyeti, Libya’daki temaslarını Aralık ayındaki fuardaki yeni işbirlikleriyle taçlandırmayı planlıyor.

