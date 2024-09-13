Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, işlem gününe yüzde 0,17 oranında bir artışla 9.537,20 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 16,16 puan ve yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.

Sektör Endekslerindeki Durum

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan yüzde 0,73 ile tekstil ve deri oldu. Diğer yandan en fazla gerileyen sektör ise yüzde 0,86 ile iletişim oldu.

Önceki Günün Performansı

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazancıyla 9.521,04 puandan tamamladı.

Küresel Piyasa Etkileri

Küresel piyasalarda ise, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin ardından, artan 'yumuşak iniş' beklentileri nedeniyle risk algısının azaldığı gözlemleniyor. Haftanın son işlem gününde karışık bir seyrin öne çıktığı belirtiliyor.

Bugünkü Gelişmeler

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve uluslararası düzeyde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade ediyor. Teknik analizlerde ise BIST 100 endeksinin 9.600 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğu vurgulanıyor.