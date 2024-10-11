Borsa İstanbul'da Yükseliş Gözlemlendi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 8.987,04 puandan başlayarak yatırımcıların ilgisini çekti.

Açılış Verileri

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 22,94 puan ve yüzde 0,26 artış kaydederek 8.987,04 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör Performansı

Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 1,61 ile metal ana sanayi olurken, en fazla kaybı ise yüzde 0,43 ile madencilik yaşadı.

Dünya Piyasalarındaki Gelişmeler

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 8.964,10 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde çıkması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecini durdurabileceğine dair endişeleri artırdı.

Yurt İçi Veriler ve Beklentiler

Bugün yurt içindeki odak noktası, açıklanacak olan ödemeler dengesi verileri. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabında 3 milyar 956 milyon dolar fazla bekliyor. 2024 için cari işlemler açığının 17 milyar 771 milyon dolar olması öngörülüyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtirken, BIST 100 endeksinin teknik açıdan 9.165 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.870 ve 8.710 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.