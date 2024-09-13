Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %1,73'lük bir artış göstererek 9.685,49 puan ile günü tamamladı. Önceki gün kapanışına göre 165,45 puanlık bir artışla dikkat çekti. Toplam işlem hacmi ise 79,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Dağılım

Bankacılık endeksi %0,03, holding endeksi ise %0,97 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran madencilik oldu. Madencilik %5,51'lik bir artış gösterirken, iletişim sektörü %2,52 değer kaybetti.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'nin açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verileri sonrasında yumuşak iniş beklentileri, risk algısını azalttı. Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı faiz kararının yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararlarını takip edecek.

Faiz İndirim Beklentileri

Analistler, Fed'in önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini belirtirken, BoE ve BoJ'un faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmasının beklenmediğini vurguladı. Tecni açıdan BIST 100 endeksinin 9.750 ve 9.850 puan seviyeleri direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyeleri ise destek konumunda.

Ekonomik Beklentiler

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anket sonucunda, katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül ayında politika faizini %50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise ortalama %46,65 olarak tahmin ediliyor.