Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendine Giriş

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,63 artışla 9.953,28 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 62,28 puanlık bir artış gösterdi, böylece yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,35 yükseliş kaydederken, tüm sektör endeksleri de kazanç elde etti. En fazla artış gösteren sektör ise madencilik oldu ve yüzde 1,12 değer kazandı.

Dün, borsa satış ağırlıklı bir seyir izleyerek BIST 100 endeksini 9.891,00 puana kadar düşürdü ve günü yüzde 1,38 değer kaybı ile tamamladı.

Küresel Piyasalardaki Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugünkü açıklamaları öncesi karışık bir seyir gözlemleniyor. Ayrıca, ABD'deki büyüme verileri yatırımcıların ilgi alanında yer alıyor.

Analistler, yurt içindeki veriler arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini öne çıkarırken, yurt dışında ABD’deki büyüme ve dayanıklı mal siparişleri gibi önemli verilerin de takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak ise BIST 100 endeksinde 10.020 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda, 9.900 ve 9.800 puanın ise destek olarak izlendiği ifade ediliyor.