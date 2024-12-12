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Borsa İstanbul, Gümüş, Platin ve Paladyum Endekslerini Hesaplamaya Başlıyor

Borsa İstanbul, 16 Aralık 2024'ten itibaren gümüş, platin ve paladyum endeksleri hesaplayacak.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:49
Borsa İstanbul, Gümüş, Platin ve Paladyum Endekslerini Hesaplamaya Başlıyor

Borsa İstanbul'dan Önemli Duyuru

Borsa İstanbul, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerinin hesaplanmaya başlanacağına dair önemli bir karar aldı.

Yeni Endeksler Hakkında Detaylar

Borsa İstanbul'un yaptığı açıklamada, BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'nin piyasalardaki gelişmelere ve uluslararası mevzuat değişikliklerine uygun olarak periyodik olarak gözden geçirildiği vurgulandı. Ayrıca, piyasa katılımcılarından gelen talepler doğrultusunda gerekli güncellemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası piyasalarda oluşan alım satım kotasyonlarının kullanılarak yeni endekslerin hesaplanacağı ifade edildi. Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemelerle birlikte, mevcut endekslerin yanı sıra yeni endekslerin de BIST Emtia ve Emtia'ya Dayalı Kıymet Endeksleri Kural Seti adı altında düzenlendiği kaydedildi.

Ne Bekleniyor?

Bu gelişme, piyasalardaki çeşitliliği artıracak ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunacak. Borsa İstanbul, BIST Altın, BIST Spot Altın, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası ve BIST Altın Tahvili endekslerinin yanı sıra, yeni hesaplanacak gümüş, platin ve paladyum endeksleriyle yatırım dünyasına yenilikler katmayı hedefliyor.

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