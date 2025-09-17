Borsa İstanbul Güne Yatay Başladı: BIST 100 11.186,27'de

BIST 100, güne yatay başlayarak 11.186,27 puandan açıldı. Fed kararları ve Powell açıklamaları piyasalarda belirleyici; 11.200/11.400 direnç, 10.800/10.600 destek.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:59
Borsa İstanbul'da BIST 100 yatay seyirle açıldı

BIST 100 endeksi, güne %0,03 artışla 11.186,27 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 3,31 puan yükseldi. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,66 değer kazanarak 11.182,96 puandan tamamlamıştı.

Bankacılık endeksi açılışta %0,02 değer kazanırken, holding endeksi ise %0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen %4,06 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen %0,39 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda Fed odakta

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powellın açıklamaları öncesinde karışık bir görünüm sergiliyor. Fed'in politika metni ve Powell'dan gelecek mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin önümüzdeki yıla yayıldığı, bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gidebileceğinin öngörüldüğü görülüyor. Analistler, Powell'ın yanı sıra FOMC üyelerinin nokta grafiğinden alınacak mesajların da yatırımcıların odağında olduğunu, üyeler arasındaki görüş farklılıklarının geleceğe dönük beklentilerin şekillenmesinde rol oynayabileceğini belirtiyor.

Gündem ve teknik seviyeler

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi izlenecek. Yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile birlikte Avro Bölgesi TÜFE başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi bulunuyor.

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydediyor.

