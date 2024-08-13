Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Pozitif Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,14'lük bir artış ile 9.842,18 puan seviyesinden işlem görerek başladı.

Sektör Performans Farklılıkları

Açılışta BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 13,62 puan ve %0,14 değer kazandı. Bankacılık endeksi %0,03 değer kazanırken, holding endeksi aynı oranda bir kayıp yaşadı. Sektörler arasında en yüksek kazancı %2,27 ile sigorta sektörü elde ederken, en fazla gerileyen sektör %0,03 ile turizm ve holding oldu.

Dünya Piyasalarındaki Durum

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü %0,80 değer kaybıyla 9.828,56 puan seviyesinden tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine yönelik karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Resesyon Korkuları Artıyor

Dünya genelinde enflasyon endişelerinin, resesyon korkusuna dönüşmesiyle birlikte, ABD'deki "yumuşak iniş" beklentileri varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlı tutmaya çalışıyor.

Bugün İzlenecek Veriler

Bugün, yurt içindeki gözler ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine göre, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor. Ekonomistler, 2024 yılında cari işlemler açığının 22 milyar 756 milyon dolar olacağını tahmin etti.

Teknik Analiz Bilgileri

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun bir veri akışının olacağını belirtti. Ayrıca, BIST 100 endeksinin teknik açıdan 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek olarak izlenmesi gerektiğini ifade etti.